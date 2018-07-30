"Голый маникюр": рассказали о новом тренде этим летом

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Этим летом безумной популярностью пользуется новый тренд - "голый маникюр". Его корни лежат во французском способе отделки, ведь именно он начал рисунок в сочетании с прозрачным ногтем.

"Голый маникюр" - это узоры в виде геометрических фигур. При его созданы лаком покрывается лишь часть ногтя, пишет журнал "Единственная".

Его техника проста - мастер покрывает ногти прозрачным лаком, а уже потом наносит рисунок. Для того, чтобы ногти частично остались незакрашенными, на них приклеивают специальную ленту.

С помощью этой техники можно декорировать один ноготь или все.

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Летом 2018 модно красить ногти пастельными оттенками. Среди них персиковый, сиреневый, горчичный. От ярких цветов дизайнеры предлагают отказаться.



