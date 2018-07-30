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вторник, 31 июля 2018 05:28

"Голый маникюр": рассказали о новом тренде этим летом
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Этим летом приобрел популярность "голый маникюр"
Фото: postila.ru
Этим летом приобрел популярность "голый маникюр"
Этим летом приобрел популярность "голый маникюр"
Этим летом приобрел популярность "голый маникюр"
Этим летом приобрел популярность "голый маникюр"

Этим летом безумной популярностью пользуется новый тренд - "голый маникюр". Его корни лежат во французском способе отделки, ведь именно он начал рисунок в сочетании с прозрачным ногтем.

"Голый маникюр" - это узоры в виде геометрических фигур. При его созданы лаком покрывается лишь часть ногтя, пишет журнал "Единственная".

Его техника проста - мастер покрывает ногти прозрачным лаком, а уже потом наносит рисунок. Для того, чтобы ногти частично остались незакрашенными, на них приклеивают специальную ленту.

С помощью этой техники можно декорировать один ноготь или все.

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Летом 2018 модно красить ногти пастельными оттенками. Среди них персиковый, сиреневый, горчичный. От ярких цветов дизайнеры предлагают отказаться.

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