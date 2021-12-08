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среда, 08 декабря 2021 11:22

Ева Лонгория и жена Бибера поделились лайфхаками потрясающего макияжа
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Визажисты звезд знают профессиональные секреты, которыми они делятся со своими подопечными.

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли раскрыла, что наносит тональный крем необычным способом. Как именно – подсмотрела у своего визажиста, пишет Cosmopolitan.

"Он нанес пару капель тональной основы себе на ладони, разогрел в руках средство и распределил его по моей коже. Более тонкого и невесомого финиша тонального крема достичь раньше не получалось - теперь делаю только так", - признавалась звезда.

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли раскрыла, что наносит тональный крем необычным способом
Фото: instagram.com/haileybieber
Американская актриса Ева Лонгория не использует базы под тени для век
Звезда сериала "Ривердейл" Лили Рейнгарт часто пользуется лайфхаком, который ей показали специалисты по макияжу на съемках

Американская актриса Ева Лонгория не использует базу под тени для век. Вместо этого – свой любимый консилер.

"Этому меня научил визажист – консилер выравнивает и подсвечивает кожу, а тени поверх него ложатся идеально и держатся дольше", – поделилась она.

Звезда сериала "Ривердейл" Лили Рейнхарт часто пользуется лайфхаком, который ей показали специалисты по макияжу на съемках.

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"Оказывается, если добавить каплю масла в тональный крем, получишь роскошное здоровое сияние кожи, как после салонных процедур", - рассказывала актриса.

Есть несколько причин, почему возникают шелушение кожи осенью и зимой. Как правильно ухаживать за кожей в холодное время года, посоветовали косметологи.

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