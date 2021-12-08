Ева Лонгория и жена Бибера поделились лайфхаками потрясающего макияжа

Визажисты звезд знают профессиональные секреты, которыми они делятся со своими подопечными.
Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли раскрыла, что наносит тональный крем необычным способом. Как именно – подсмотрела у своего визажиста, пишет Cosmopolitan.
"Он нанес пару капель тональной основы себе на ладони, разогрел в руках средство и распределил его по моей коже. Более тонкого и невесомого финиша тонального крема достичь раньше не получалось - теперь делаю только так", - признавалась звезда.
Американская актриса Ева Лонгория не использует базу под тени для век. Вместо этого – свой любимый консилер.
"Этому меня научил визажист – консилер выравнивает и подсвечивает кожу, а тени поверх него ложатся идеально и держатся дольше", – поделилась она.
Звезда сериала "Ривердейл" Лили Рейнхарт часто пользуется лайфхаком, который ей показали специалисты по макияжу на съемках.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санта Димопулос в томной позе раскрыла, какие процедуры красоты делала
"Оказывается, если добавить каплю масла в тональный крем, получишь роскошное здоровое сияние кожи, как после салонных процедур", - рассказывала актриса.
Есть несколько причин, почему возникают шелушение кожи осенью и зимой. Как правильно ухаживать за кожей в холодное время года, посоветовали косметологи.
Комментарии