Ева Лонгория и жена Бибера поделились лайфхаками потрясающего макияжа

Визажисты звезд знают профессиональные секреты, которыми они делятся со своими подопечными.

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли раскрыла, что наносит тональный крем необычным способом. Как именно – подсмотрела у своего визажиста, пишет Cosmopolitan.

"Он нанес пару капель тональной основы себе на ладони, разогрел в руках средство и распределил его по моей коже. Более тонкого и невесомого финиша тонального крема достичь раньше не получалось - теперь делаю только так", - признавалась звезда.

Фото: instagram.com/haileybieber

Американская актриса Ева Лонгория не использует базу под тени для век. Вместо этого – свой любимый консилер.

"Этому меня научил визажист – консилер выравнивает и подсвечивает кожу, а тени поверх него ложатся идеально и держатся дольше", – поделилась она.

Звезда сериала "Ривердейл" Лили Рейнхарт часто пользуется лайфхаком, который ей показали специалисты по макияжу на съемках.

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"Оказывается, если добавить каплю масла в тональный крем, получишь роскошное здоровое сияние кожи, как после салонных процедур", - рассказывала актриса.

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