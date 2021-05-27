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четверг, 27 мая 2021 17:00

Есть сухие завтраки опасно - диетологи

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Есть сухие завтраки опасно - диетологи
Преимущественно в тарелку кладут очень много хлопьев и заливают их небольшим количеством молока, но это ошибка. Фото: pixabay

Утром бывает, что не хватает времени на сборы, поэтому и завтрак люди едят быстрый, например сухие хлопья, залитые молоком.

Считают, что так завтракать полезно, но диетологи не советуют, пишет The Indian Express.

Преимущественно в тарелку кладут много хлопьев и заливают их небольшим количеством молока. Это ошибка, потому что обуславливает избыток углеводов, которые могут негативно повлиять на настроение человека, особенно если он в стрессе.

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Психиатр-диетолог из Гарвардского университета Ума Найду считает, что такой завтрак может спровоцировать резкий скачок сахара в крови. Поэтому и настроение будет переменчивым.

Сухие завтраки также калорийны и содержат много углеводов. Еще в готовых хлопьях может быть много сахара. Эксперты советуют следить за тем, чтобы в тарелке было достаточно молока, которое является источником полезных углеводов и кальция.

Тем, кто худеет, нельзя пропускать завтрак. Существует вариант идеального блюда после пробуждения. Основой диет является именно здоровая пища. Она не только помогает худеть, но и дает энергию организму. Обычно во время диеты человек ест большую часть пищи утром, среднюю порцию днем, и наименьшую - вечером. Этот способ даст организму достаточно времени для переваривания и создаст естественный дефицит калорий.

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