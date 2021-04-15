Эксперты рассказали, какие орехи есть, чтобы похудеть

Чтобы быстро похудеть и не перегружать организм лишними калориями, следует добавить в рацион орехи. Фото: pixabay

Орехи имеют в своем составе много полезных для организма веществ, поэтому они должны быть в рационе человека.

В то же время, орехи являются калорийными, поэтому их употребление может быть проблемным для тех, кто соблюдает диету, сообщают "Комментарии".

По словам экспертов, выход есть и он заключается в том, что всего должно быть умеренно. Согласно исследованиям, люди, которые едят орехи 1-2 раза могут худеть на 50% быстрее, чем те, кто от них полностью отказался.

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Чтобы быстро похудеть и не перегружать организм лишними калориями, следует добавить в рацион такие виды орехов:

Грецкие. Содержат много белка и клетчатки, которые являются основными "врагами" неконтролируемого аппетита и жировых запасов. Эксперты советуют употреблять в день не более 35 г.

Миндаль. Он богат белками, углеводы, омега-3, фтор, калий, йод и другие минералы. За день можно съедать не более 25-30 г миндаля.

Фундук. В орехе содержится около 25 необходимых человеку аминокислот и более 75% необходимых жиров. Количество съеденного фундука в сутки для тех, кто следит за весом, не должно превышать 28 г.

Фисташки. Эти орешки позволяют сохранять бодрость и дополнительно подпитывают энергией. Фисташки являются наиболее низкокалорийными орехами, в 30 фисташках есть всего 100 калорий.

Среди сухофруктов больше всего пользы организму человека приносит чернослив. В 100 г продукта содержится 277 калорий, 75 г углеводов, 7 г пищевых волокон, 2 г белков. Чернослив имеет много микроэлементов: в составе 100 г является 20% суточной необходимой дозы калия, 14% магния, 18% меди, 15% марганца, 5% железа и 12% витамина B6.