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пятница, 23 апреля 2021 18:00

Дневной сон омолаживает мозг - как правильно дремать

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Дневной сон омолаживает мозг - как правильно дремать
Если человек решил поспать днем, то время сна надо запланировать на первую половину дня и дремать не более 30 минут. Фото: pixabay

Сон после обеда может восстановить усталое тело и улучшить когнитивные функции.

В исследовании этого года в Китае приняли участие 2214 здоровых людей в возрасте от 60 лет, сообщает Harvard Health Publishing.

Для эксперимента выбрали именно эту страну, потому что там дневной сон - это обычное дело. Участников спросили, спали ли они, хоть би пять минут после обеда. Две трети спали, а другие нет. Каждый прошел тестирование для измерения различных умственных способностей: память, внимание, счет и ориентация. Исследовали, как долго и часто люди спали за неделю.

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Результаты свидетельствуют, что те, кто поспал, получили более высокие баллы по когнитивных тестам, чем те, кто не задремал. Но количество дневного сна тоже имело значение. Более короткая и менее частая дремота - продолжительностью менее 30 мин., не более четырех раз в неделю приносила наибольшую пользу для организма. Самый низкий балл получил более длительный и частый сон.

Если человек решил поспать днем, то время сна надо запланировать на первую половину дня и дремать не более 30 мин. Так следует делать несколько раз в неделю.

Согласно новому исследованию Мичиганского университета, если больше есть овощей и фруктов, то это может помочь молодым людям лучше спать, особенно женщинам. Добровольцы в ходе исследования признались, что едят меньше пяти порций фруктов и овощей в день и имеют симптомы хронической бессонницы. Более трети из них рассказали о проблемах с засыпанием или поддержкой сна не менее трех раз в неделю по три месяца или дольше.

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