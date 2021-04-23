Дневной сон омолаживает мозг - как правильно дремать

Если человек решил поспать днем, то время сна надо запланировать на первую половину дня и дремать не более 30 минут. Фото: pixabay

Сон после обеда может восстановить усталое тело и улучшить когнитивные функции.

В исследовании этого года в Китае приняли участие 2214 здоровых людей в возрасте от 60 лет, сообщает Harvard Health Publishing.

Для эксперимента выбрали именно эту страну, потому что там дневной сон - это обычное дело. Участников спросили, спали ли они, хоть би пять минут после обеда. Две трети спали, а другие нет. Каждый прошел тестирование для измерения различных умственных способностей: память, внимание, счет и ориентация. Исследовали, как долго и часто люди спали за неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диетолог назвал продукты, которые можно есть перед сном

Результаты свидетельствуют, что те, кто поспал, получили более высокие баллы по когнитивных тестам, чем те, кто не задремал. Но количество дневного сна тоже имело значение. Более короткая и менее частая дремота - продолжительностью менее 30 мин., не более четырех раз в неделю приносила наибольшую пользу для организма. Самый низкий балл получил более длительный и частый сон.

Если человек решил поспать днем, то время сна надо запланировать на первую половину дня и дремать не более 30 мин. Так следует делать несколько раз в неделю.

Согласно новому исследованию Мичиганского университета, если больше есть овощей и фруктов, то это может помочь молодым людям лучше спать, особенно женщинам. Добровольцы в ходе исследования признались, что едят меньше пяти порций фруктов и овощей в день и имеют симптомы хронической бессонницы. Более трети из них рассказали о проблемах с засыпанием или поддержкой сна не менее трех раз в неделю по три месяца или дольше.