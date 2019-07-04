Диетолог рассказала, как правильно питаться

Диетолог рассказала, как научиться правильно питаться. Фото: glavred.info

Диетолог Елена Кален рассказала, как начать правильно и интуитивно питаться.

Женщина поделилась правилами поддержки рациона в Instagram.

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1. Имейте при себе пищу в виде 4 продуктов, содержащих белок, жир, быстрые и медленные углеводы.

2. Спросите себя, действительно ли вы голодны, перед приемом пищи.

3. Если вы чувствуете голод, то нужно понять какую именно пищу хочет ваш организм. Ешьте именно то, чего желает ваше тело, чтобы утолить голод.

"Со временем вы научитесь подбирать только те продукты, которые будут полезны для вашего тела", - подписала пост диетолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen) 20 Июн 2019 в 11:10 PDT

Недавно ученые открыли группу нейронов в головном мозге, которая регулирует аппетит.