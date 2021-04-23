Десять методов, чтоби удержать вес после похудения

Поддержать форму после похудения можно некоторыми методами. Фото: pixabay

Похудеть - это только половина дела, потому что многие после снижения веса начинают стремительно его набирать снова.

Причиной этого является то, что человек возвращается к привычному образу жизни и ест бесполезную пищу, как и раньше, рассказала нутрициолог Ольга Усенко в Instagram.

Топ-10 правил для поддержания формы:

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1. Пить воду в пределах 30 мл на 1 кг веса.

2. Есть овощи, их должно быть от 400 до 700 г в день.

3. Один фрукт в день всегда должен быть.

4. Есть три-четыре раза в день без перекусов.

5. Быть активными и ходить 10 тыс. шагов в день.

6. Разрыв между ужином и завтраком не менее 12 ч.

7. Пицца / бургер и все, что не пп, должно быть не чаще раза в неделю.

8. Разнообразный рацион из простых продуктов - чем меньше сложных блюд, тем лучше для пищеварения и тем полноценнее питания.

9. Тренировка раз или два в неделю.

10. Сон - основа здоровья, и без него никакое питание не спасет.

Из этих правил можно начинать худеть, а потом можно и использовать после результата, они основные. Эти пункты каждый может выполнять абсолютно бесплатно. Их легко внедрить в свою жизнь, нужно просто немного сфокусироваться.

Интервальные тренировки с высокой интенсивностью имеют для похудения лучший эффект, чем длиннее, но не такие интенсивные. Но эксперты говорят, что такой тип тренировок не для всех. Интервальные - это кардиотренировки, имеющие короткие интенсивные циклы упражнений и восстановления. Например, упражнения на велотренажере, бег, плавание и бокс.