Десять методов, чтоби удержать вес после похудения

Похудеть - это только половина дела, потому что многие после снижения веса начинают стремительно его набирать снова.
Причиной этого является то, что человек возвращается к привычному образу жизни и ест бесполезную пищу, как и раньше, рассказала нутрициолог Ольга Усенко в Instagram.
Топ-10 правил для поддержания формы:
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1. Пить воду в пределах 30 мл на 1 кг веса.
2. Есть овощи, их должно быть от 400 до 700 г в день.
3. Один фрукт в день всегда должен быть.
4. Есть три-четыре раза в день без перекусов.
5. Быть активными и ходить 10 тыс. шагов в день.
6. Разрыв между ужином и завтраком не менее 12 ч.
7. Пицца / бургер и все, что не пп, должно быть не чаще раза в неделю.
8. Разнообразный рацион из простых продуктов - чем меньше сложных блюд, тем лучше для пищеварения и тем полноценнее питания.
9. Тренировка раз или два в неделю.
10. Сон - основа здоровья, и без него никакое питание не спасет.
Из этих правил можно начинать худеть, а потом можно и использовать после результата, они основные. Эти пункты каждый может выполнять абсолютно бесплатно. Их легко внедрить в свою жизнь, нужно просто немного сфокусироваться.
Интервальные тренировки с высокой интенсивностью имеют для похудения лучший эффект, чем длиннее, но не такие интенсивные. Но эксперты говорят, что такой тип тренировок не для всех. Интервальные - это кардиотренировки, имеющие короткие интенсивные циклы упражнений и восстановления. Например, упражнения на велотренажере, бег, плавание и бокс.
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