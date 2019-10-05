Что следует делать, чтобы иметь ухоженный внешний вид

Красота - понятие субъективное, мода - скоротечна и изменчива, а вот ухоженный внешний вид - это то, что в первую очередь бросается в глаза и помогает сформировать представление о человеке

Следует избегать проблем с волосами, маникюром, зубами и одеждой.

Для того, чтобы было ухоженные волосы, не нужно ежедневно ходить к парикмахеру. Стоит чтобы волосы были чистыми, корни окрашены, а секущиеся кончики отстрижена.

Окружающие всегда обращают внимание на руки.

Если нет времени или средств ходить на маникюр, лучше вообще без него чем иметь облезлый лак и разную длину ногтей.

Используйте качественную косметику или вообще никакую, ведь проблема с кожей видно всем.

Посещайте косметолога и следите за рационом, советует ukr.media.

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Людей с неприятным запахом изо рта всегда стремятся избежать.

Чтобы этого не допустить посещайте стоматолога и тщательно ухаживайте за полостью рта.

Одежда должна быть выглаженным и чистым, иначе не поможет даже самая модная платье.

Отводите достаточно времени для ежедневного ухода за собой. Избегайте сборов на работу при плохом освещении: позже вы можете заметить носки разного цвета или оторван пуговицу на пиджаке.