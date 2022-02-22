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Что понадобится и успеете ли похудеть к лету – ультрамарафонец посоветовал, как начать бегать

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Весна - лучшее время, чтобы начать бегать. Но если хотите заниматься этим видом спорта с целью похудения, то уже поздно. Для того, чтобы сбросить лишний вес и не навредить здоровью, стоило начать еще осенью, а то и год назад. В этом уверен бегун-ультрамарафонец Николай Таран.

Но как только втянетесь в бег, вам будет безразлично на внешний вид. Советами, как правильно начать бегать, Таран поделился с Gazeta.ua.

Автор: предоставлено Николаем Тараном
  Советами, как правильно начать бегать, спортсмен Николай Таран поделился с Gazeta.ua
Советами, как правильно начать бегать, спортсмен Николай Таран поделился с Gazeta.ua

"Вы будете замечать непрерывные изменения во всех аспектах жизни в лучшую сторону. В любом случае – появится много поклонников или поклонниц. И, если для вас это важно, то восхищение, а в некотором случае зависть, со стороны других – вам точно обеспечены. Так что, бегайте для себя, а идеальные фигура и здоровье придут само собой", - рассказал спортсмен.

Бег – это не только о начале здорового образа жизни

Для тех, кто чувствует себя одиноким в мегаполисе, скоро настанет лучшее время обуть беговые кроссовки. Ведь бег дает возможность заводить новых друзей, убежден Таран.

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"Бег - это не только о начале здорового образа жизни. Бонусом еще является наслаждение жизнью, которую мы потеряли из-за суеты города, отсутствия связи с природой, рабочих забот, иллюзий об отдыхе и, конечно, вредных привычек", - пояснил он.

Автор: unsplash.com
  "Бег - это не только о начале здорового образа жизни. Бонусом еще является наслаждение жизнью, которую мы потеряли из-за суеты города, отсутствия связи с природой, рабочих забот, иллюзий об отдыхе и, конечно, вредных привычек", - говорит Николай Таран
"Бег - это не только о начале здорового образа жизни. Бонусом еще является наслаждение жизнью, которую мы потеряли из-за суеты города, отсутствия связи с природой, рабочих забот, иллюзий об отдыхе и, конечно, вредных привычек", - говорит Николай Таран

Если уверенно решили заняться бегом уже этой весной, вот несколько советов:

1. Вечный вопрос: когда лучше бегать – утром или вечером? Таран отметил, что ответ на это будет индивидуальным и будет зависеть от работы и организма.

"Если рабочий график позволяет бегать по утрам, то так и выходим на пробежку, и наоборот. После регулярных тренировок организм привыкнет к определенному ритму", - сказал Таран.

2. Лучшее время, чтобы начать заниматься бегом, следует выбирать по собственным ощущениям.

"Если мотивированы расшевелить тело после зимней спячки и сидячего режима, то лучше начать бегать с марта. Утро уже не будет таким холодным, солнце будет показываться быстрее и чаще", - поделился спортсмен.

3. Однако стоит помнить: хоть за окном теплеет, одеваться следует так же, как и зимой.

"Обувь должна быть в соответствии с погодой, утепленная. Из одежды: головной убор (шапка), баф (шарф-бандана, которую натягивают на лицо. - Gazeta.ua), куртка, флисовая кофта, утепленные брюки или беговые леггинсы, варежки, термобелье", – посоветовал Таран.

4. Перед началом беговой тренировки на свежем воздухе лучше провести разминку в теплом месте, если есть такая возможность.

"А после этого уже выходить на улицу. Чтобы бег был комфортным и приятным, начинайте бегать в +5°С и выше", - пояснил спортсмен.

Люди уже давно разделили себя на "сов" и "жаворонков" в зависимости от времени, когда они просыпаются и когда им лучше работается. Но жизнь диктует свои правила, и не всегда мы можем ложиться спать и вставать, когда нам будет угодно.

Вставать утром приходится часто и обычно это превращается в целый квест: всех разбудить, накормить, умыть, а некоторых и одеть. И, как обычно, на помощь приходят интересные советы и взгляд на проблему раннего подъема под несколько другим углом.

Автор: Николай Таран, бегун-ультрамарафонец для Gazeta.ua
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