Физические упражнения и постоянный график: как научиться просыпаться по утрам без труда

Эксперты рассказали, как приучить себя просыпаться раньше. Фото: instagram.com/julesacree

Люди уже давно разделили себя на "сов" и "жаворонков" в зависимости от времени, когда они просыпаются и когда им лучше работается. Но жизнь диктует свои правила, и не всегда мы можем ложиться спать и вставать, когда нам будет угодно.

Вставать утром приходится часто и обычно это превращается в целый квест: всех разбудить, накормить, умыть, а некоторых и одеть. И, как обычно, на помощь приходят интересные советы и взгляд на проблему раннего подъема под несколько другим углом, пишет Elle.

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Начните ежедневно ставить будильник на одно и то же время. Следуйте постоянному графику в течение недели, включая выходные и праздничные дни.

Регулярные упражнения могут улучшить сон. Начните планировать тренировку на утро, чтобы у вас было меньше шансов пропустить их. Кроме этого, избегайте употребления кофеина, особенно после полудня. Некоторые люди более чувствительны к нему, и даже утренний кофе может нарушить их сон на следующую ночь.

Заранее готовьте вещи, которые вам понадобятся утром: разложите спортивную и рабочую одежду, приготовьте обед. Постарайтесь ложиться спать, выполнив все домашние хлопоты, чтобы утром не отвлекаться на уборку.

Для поддержания здоровья есть потребность в правильном и сбалансированном питании, поскольку организм получает полезные элементы в основном через еду. Диетологи назвали продукт, употребление которого способствует быстрому росту волос, улучшению состояния кожи и обеспечивает правильную работу гормональной системы. Эксперты заверили, что авокадо – содержит в себе рекордное количество витаминов Е, группы В, А, С, К, РР. К тому же в составе у него фолиевая кислота, которая важна для женского здоровья