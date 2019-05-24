Четыре продукта, которые старят лицо

Существует четыре основных типа старения кожи, каждый из которых - это последствие неправильной диеты и неумеренного употребления пищи.

Кожа каждого человека – зеркало его пищевых привычек: все, что мы едим, и тем более, все, чем злоупотребляем, тут же откалывает свой след на нашем лице. Определить от каких продуктов лучше отказаться и откуда у вас морщинки под глазами, поможет врач-натуропат из Лондона Нигма Талиб.

Вот уже больше десяти лет Нигма Талиб исследует проблемы старения кожи: как и почему появляются морщины, как получается, что у одних раньше стареют глаза, а других лоб, почему кто-то никак не может избавиться от пигментных пятен на подбородке, а кто-то борется с беспричинной сыпью на щеках. Проанализировав сотни случаев, дерматолог выявила четыре основных типа старения кожи. Каждый из случаев – это последствие неправильной диеты и неумеренного употребления пищи. "Любые проблемы с пищеварением вызывают целый ряд химических и гормональных изменений, которые ускоряют процесс старения внутренне и внешне, а результаты быстрее всего проявляются на лице", - утверждает Талиб.

Существует четыре категории продуктов питания, которые наносят особенный вред организму: глютеносодержащие, молочные, сахар и алкоголь. Каждый из них может чуть больше или чуть меньше оказывать влияние на вашу внешность. Особенно, если вы любите злоупотреблять этой четверкой, которую Нигма называет "стрессовой группой".

Реакция каждого человека на ту или иную группу может быть разной: чья-то кожа сильнее подвержена реакции на молоко, чья-то больше страдает от алкоголя. Для упрощения диагностики Талиб дает наглядные и понятные инструкции.

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Винное лицо

Симптомы:

Выраженные морщинки в уголках глаз и на переносице

Глубокие носогубные складки

Свисающие щеки и нечеткий овал лица

Расширенные поры

Краснота на щеках

Сосудистые сеточки

Обезвоженная кожа

Нигма Талиб определяет такой лип лица как винный, так как чаще всего замечает подобные симптомы у женщин, которые не прочь опрокинуть другой бокал вина вечером после работы. Впрочем, здесь уместно говорить и о других разновидностях алкоголя, так как эффект они производят в принципе схожий.

Главная проблема напитков с градусом – они обезвоживают кожу, что, как известно, самый короткий путь к старению. Сухая кожа подверженная сильному образованию морщин и заломов. Алкоголь и сахар в нем также разрушают коллаген, который ответственен за красоту и упругость кожи. Из-за злоупотребления подобными напитками кожа становится как бы бугристой, с расширенными порами, серым оттенком, а веки начинают обвисать. Алкоголь также провоцирует образование воспалительных процессов, которые отражаются покраснениями, мелкой красной сыпью по лицу и сосудистыми сеточками, в первую очередь появляющимися на щеках и носу.

Что делать. В первую очередь рекомендуется перестать пить алкоголь. Тестовый период – три недели, за который ваш организм очистится от пагубных токсинов и нормализует свою работу. После вам разрешается включить алкоголь в свой рацион, но с некоторыми оговорками: выбирайте алкоголь с минимальным содержанием сахара, никогда не пейте два дня подряд, в недели должно быть как минимум 4, но лучше 5 дней без алкоголя, а также не забывайте пить как можно больше чистой воды.

Глютеновое лицо

Симптомы:

Покраснение на щеках

Опухшее лицо

Пигментные пятна на нижней части лица

Целиакией (непереносимостью глютена) страдают по правде немногие, но вот чувствительность к клейковине в той или иной степени действительно развита у большинства. Глютен отвечает за возникновение пигментных пятен, особенно на подбородке, провоцирует развитие розацеа, а также приводит к опуханию и отеканию лица, особенно в области щек.

Что делать. Снизить количество глютеносожержащих продуктов, пить как можно больше воды и налегать на клетчатку.

Сахарное лицо

Симптомы:

Высыпания по всему лицу

Продольные морщины на лбу

Синяки под глазами

Тусклый цвет кожи

Тонкая и хрупкая кожа с заломами

Еще одни серьезный враг молодости – сахар. Не только привычный белый в кристаллах, но и тот, что в выпечке, конфетках, а также хлебе и рисе. Рафинированные продукты, богатые быстрыми углеводами – самый скорый лифт на этаж старости. Глюкоза присоединяется к коллагену и превращает податливые коллагеновые волокна на жесткие сгустки. Как следствие отвисание кожи, появление глубоких морщины.

Ко всему прочему сладкое сильно влияет на пищеварение и процесс распределения жира в организме, что приводит к появлению мелкой сыпи по всему лицу, гнойным воспалениям и округлению овала лица с тенденцией к оплыванию.

Что делать. Перестать есть сахар. Сначала уменьшить потребление вдвое, потом еще вдвое и так до тех пор, пока он и вовсе не уйдет из вашего рациона. Далее, выждав небольшую "безсахарную паузу" вы можете включать "сладкие" продукты в рацион, но с большой осторожностью и крайне дозируя порции.

Молочное лицо

Симптомы:

Отекшие веки

Мешки и темные круги под глазами

Высыпания и воспаления на подбородке

Мелкие прыщики по всему лицу

Молоко и вправду крайне противоречивый продукт, его ругают также часто, как и хвалят. Одни у утверждают, что оно полно гормонов и вообще взрослому человеку не положено пить молоко, предназначенное природой для малышей, да еще и другого вида, другие ратуют за кальций в белом золоте. Лактоза – один из наиболее ярких и популярных пищевых аллергенов. Особенно эффект от злоупотребления молокосодержащими продуктами становится заметным с возрастом, когда мы все больше утрачиваем способность к перевариванию лактозы. Кроме того, молочные продукты влияют и на наш гормональный фон, вызывая различные кожные заболевания.

Что делать. Отказаться от всех молокосодержащих продуктов, в том числе йогуртов, творога, сыра и различных соусов. Для начала вам нужно сделать трехнедельный перерыв, чтобы очистить организма, а также увидеть первый эффект. Потом, также лучше ограничить потребление подобных продуктов, но все же изредка можно себя баловать чем-то особенно любимым.

Одутловатость и отёчность тканей лица, его "обвисание" и нездоровый серый цвет всегда свидетельствуют о нарушении кровообращения. Для того чтобы кожа долго оставалась упругой и молодой, необходимо, чтобы кровь в теле могла циркулировать свободно, не встречая на пути никаких препятствий. Почему чаще всего отеки на лице заметны именно после сна? Все просто: когда мы находимся в горизонтальном положении, естественный отток жидкости от головы затрудняется потому, что голова и тело находятся горизонтально, на одном уровне. А если у человека не все в порядке с кровоснабжением, то ситуация по утрам усугубляется еще больше. Иногда отекшее лицо - это следствие заболевания почек или эндокринной системы.