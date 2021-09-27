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понедельник, 27 сентября 2021 15:25

Человек седеет, когда не хватает важного витамина

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Человек седеет, когда не хватает важного витамина
Поседение - не единственный симптом, свидетельствующий о недостатке витамина В12. Фото: pixabay

Дефицит питательных веществ способен значительно влиять на седину.

Особенно это касается нехватки витамина B12, пишет Express.

Этот витамин группы В поддерживает здоровье нервной системы и помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца, по словам ученых. Когда же его недостаточно, то выработка эритроцитов нарушается: клетки становятся аномально большими и не могут нормально работать. Взрослым людям от 19 до 64 лет нужно около 1,5 мкг витамина B12 в день.

Поседение - не единственный симптом, свидетельствующий о недостатке этого витамина. Он также влияет на нервные ткани и человек чувствует в коже уколы как от иголок. Есть склонность к раздражительности, депрессии, снижению памяти и благоразумия.

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Основными источниками витамина являются мясо, рыба, яйца, сыр и молочные продукты.

Недостаток витамина В12 может возникнуть в организме при соблюдении неправильного рациона. Стоит также обращать внимание на психологическое состояние, поскольку регулярный стресс и тревожные атаки также негативно влияют на пигментацию волос.

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