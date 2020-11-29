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воскресенье, 29 ноября 2020 01:26

Названа причина ранней седины

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Названа причина ранней седины
Ученые напоминают, что за волосами нужно правильно ухаживать исходя из их типа. Фото: Depositphotos

Ученые из Турции нашли причину, которая может приводить к нарушению пигментации волос, а также способствовать их выпадению. Эксперты пришли к выводу, что это результат сбоев в эндокринной системе, которые могут быть вызваны дефицитом витамина В12.

Так, недостаток витамина В12 может возникнуть в организме при соблюдении неправильного рациона питания. Стоит также обращать внимание на психологическое состояние, поскольку регулярный стресс и тревожные атаки также негативно влияют на пигментацию волос, пишет ukrhealth.

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Турецкие ученые напоминают, что за волосами нужно правильно ухаживать исходя из их типа, а также не допускать в недостатке меди, железа, цинка, кальция, ферритина и витамина D.

Аритмия подразумевает ряд сердечных нарушений, сопровождающихся нарушением ритма сердцебиения. Узнайте основные признаки патологического состояния.

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