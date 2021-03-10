Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года

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2021 год не устанавливает единой моды на стрижки и прически. Среди трендов является как ультракороткие стрижки, так и длинные волосы. Хотя некоторые тенденции все же прослеживаются. Об этом пишет Cosmopolitan.

Не выходит из моды классический боб и маллет. Смелые девушки могут выбрать короткие стрижки. Возвращаются в моду так называемые челки - "занавески", что подходят обладательницам длинных волос.

Еще один хит сезона - экстравагантная стрижка пикси. Зато шегги подойдет романтичным девушкам. Не стоит забывать, что отсутствие стрижки, то есть длинные волосы, никогда не выходит из моды.

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Ошибку, которую делают во время мытья головы, назвала стилист из США Фелисити. Часто шампунь на волосы наносят один раз, но это надо делать дважды. Когда моем шампунем впервые, то кожа головы очищается от всех средств для укладки волос, которые использовались ранее.