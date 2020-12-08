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вторник, 08 декабря 2020 13:58

Без проведения конкурса: выбрали "Мисс Украина Вселенная-2020"
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Обладательницу звания "Мисс Украина Вселенная-2020" в этом году выбрали без проведения традиционного конкурса.

Решением главы конкурса Анны Филимоновой титул передали "I Вице-мис Украина Вселенная-2019", киевлянке Елизавете Ястремской, сообщили представители оргкомитета.

"Проведя консультации с нашими партнерами из Miss Universe (США), мы приняли единственное верное решение в этом году - отказаться от проведения конкурса в масштабном формате", - говорится в официальном заявлении.

27-летняя Ястремская в прошлом году одержала победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019. А 2021-го представит Украину в Америке, поэтому прошлогодняя победительница Анастасия Суббота передала корону преемнице.

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Ястремская является владелицей бренда вечерних платьев, активно занимается спортом, а также владеет английским, французским и изучает немецкий. Красавица родилась в многодетной семье. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг". Затем окончила школу телеведущих, работала моделью и уже успела побывать на страницах нескольких известных журналов.

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Модель родом из Украины, которая проживает в американском Майами, 32-летняя Олеся Стефанко показала, как выглядит ее фигура. Фото в купальнике опубликовала в Instagram.

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" 2 месяца назад родила первенца. Для возврата стройной фигуры, звезда активно занималась спортом и придерживалась режима.

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