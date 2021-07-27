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вторник, 27 июля 2021 23:46

Белье, как отдельный вид одежды: назвали способы, чтобы носить ее правильно
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Бретели и майка также табу
Фото: instagram.com/vami.ideas
Белье не должно выглядывать из-под майки
Платье с глубокими вырезами носят без белья
В моделях без бретелек белье видно все равно
Под белое нужно белье телесного цвета

Нижнее белье часто носят некрасиво и неуместно.

Простые правила, как его носить рассказала стилист Вами Айдиас в Instagram.

Согласно им очертания белья не должно быть видно, в открытых топах / майках лямки, даже силиконовые, надо убрать, под белые вещи носить телесное белье, не белое, а с облегающими вещами - бесшовное, открытые платья без белья.

Бретели, которие виднеются под майкой также табу, по ее словам. Модели без бретелек также не лучший вариант, потому что белье видно все равно.

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Оно также не должно выглядывать из-под платья, юбки, майки или сарафана. Красивые кружевные боди уместны в спальне с любимым человеком.

Несмотря на цикличность моды, есть такие принты, которые остаются актуальными много сезонов подряд. Один из них - это гинкго, где цветные полоски пересекаются на белом фоне. Такой узор делает образ легким и романтичным. Платья, блузы, шорты и брюки из хлопка или льна с этим рисунком всегда выглядят красиво.

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