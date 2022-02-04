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пятница, 04 февраля 2022 10:32

Базовый маникюр: трендовые оттенки, которые подойдут на любой случай
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Выбрать маникюр, который будет подходить к любому образу еще одной задачи. Ведь не все цвета будут одинаково хорошо гармонировать как со спортивным костюмом, так и с роскошным вечерним платьем.

Цвет слоновой кости считается одним из универсальных. Он напоминает сливочный крем, тем самым выглядит эстетично и изысканно, придавая элегантность любому образу, пишет Cosmopolitan.

Беж не теряет популярности никогда. Шоколадный оттенок будет выглядеть элегантно и изысканно как с повседневными образами, так и с вариантами на выход.

Классический красный уместен всегда и всюду
Фото: cikave.pp.ua
Беж не теряет популярности
Цвет слоновой кости считаются одним из универсальных
Чернильно-синий цвет подходит к многим нарядам
Одним из универсальных оттенков есть и серый цвет

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Одним из универсальных оттенков является и серый цвет. Он ассоциируется с воздержанием и аристократичностью.

Нежно-розовый оттенок подойдет для романтического настроения. Он напоминает нежный зефир или клубничный коктейль и гармонично смотрится с любым образом. Классический красный уместен всегда и всюду. Этот смелый цвет прибавит изюм и к спортивному луку, и к вечернему платью.

Чернильно-синий цвет будет подходить ко многим нарядам. Но в то же время он более глубокий и многогранный, чем обычный черный.

Мастера маникюра уверяют, что для длинных и коротких ногтей стоит подобрать как разные нейл-дизайны, так и цвета. Сейчас в трендах естественность и минимализм, поэтому модницы чаще выбирают короткие.

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Дата
04
февраля

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