Авокадо vs бананы: в чем больше пользы для красоты и здоровья

По словам экспертов, авокадо полезнее, чем бананы. Фото: pexels

Авокадо все чаще добавляют в супы, соусы и даже в шоколад.

Кроме высокого содержания полезных жиров, он имеет много других преимуществ, пишет Medikforum.

По словам экспертов, авокадо полезнее, чем бананы. Первый признак - в нем больше калия. В 100 г авокадо содержится 485 мг калия. В бананах на 130 мг меньше. Этот минерал помогает регулировать нервную функцию и транспортировать питательные вещества в клетки, одновременно удаляя отходы. Эффективен при борьбе с высоким кровяным давлением.

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Также авокадо богато клетчаткой. Именно такие продукты помогают дольше чувствовать насыщение. Это важно для людей, которые следят за своим весом.

Авокадо очень богато фолиевой кислотой. В 100 граммах содержится 81 мкг вещества. Это витамин группы B, который важен для правильной работы мозга и здорового течения беременности. Женщинам детородного возраста рекомендуется принимать 400 мкг фолиевой кислоты в день, а беременным до 600 мкг. Витамин помогает предотвратить врожденные дефекты мозга и позвоночника.

Лучший продукт для поддержания баланса гормонов у женщин. Авокадо является источником бета-ситостерина, благодаря которому помогает уравновешивать кортизол и холестерин. Также плод благоприятно влияет на гормоны, отвечающие за менструальный цикл.