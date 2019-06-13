Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит

Фитнес-тренер Анита Луценко показала упражнение, в которой задействованы почти все группы мышц.
Видео тренировки женщина запостила в Instagram.
Комплекс упражнений направлен на мышцы ног, плеч, пресса, растяжки и против целлюлита.
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По словам Аниты, планка с широкими выпадами вперёд улучшает кровообращение в области таза, что означает меньшее проявление целлюлита.
Упражнение необходимо делать 10 раз по 3 подхода.
"Если будете делать это регулярно, то на протяжении 2 недель уже увидите результат", - поделилась Луценко.
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Недавно фитнес-тренер Анита Луценко поделилась секретами, как полюбить своё тело.
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