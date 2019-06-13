Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит

Анита Луценко показала новое упражнение для ягодиц. Фото: @anitasporty

Фитнес-тренер Анита Луценко показала упражнение, в которой задействованы почти все группы мышц.

Видео тренировки женщина запостила в Instagram.

Комплекс упражнений направлен на мышцы ног, плеч, пресса, растяжки и против целлюлита.

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По словам Аниты, планка с широкими выпадами вперёд улучшает кровообращение в области таза, что означает меньшее проявление целлюлита.

Упражнение необходимо делать 10 раз по 3 подхода.

"Если будете делать это регулярно, то на протяжении 2 недель уже увидите результат", - поделилась Луценко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 11 Июн 2019 в 1:31 PDT