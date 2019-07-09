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вторник, 09 июля 2019 14:02

Анджелина Джоли и Блэйк Лайвли: детокс-диета набирает популярности в мире

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Анджелина Джоли и Блэйк Лайвли: детокс-диета набирает популярности в мире
Детокс-диета набирает популярности в мире. Фото: www.obozrevatel.com

Детокс-диету считают модным способом похудения сегодня. Это очищение организма от шлаков и токсинов, а похудение - приятная часть такой диеты. После детокса улучшается метаболизм и состояние кожи, исчезают отеки.

Диету разработал австрийский диетолог Феликс Майер в XIX в. Чтобы результат был качественнее, он советовал делать массажи и заниматься физическими нагрузками.

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Во время детокса стоит отказаться от кофе, острого, жирного, сладкого, меньше есть мяса и рыбы. Добавить в рацион бобовые, овощи, каши, молочные продукты. Нельзя проводить такую диету чаще одного раза в месяц.

Во время детокса питаться стоит 5-6 раз в день, но небольшими порциями. Также не нужно забывать о водном балансе.

Детокс имеет противопоказания. Не стоит сидеть на детокс-диете диабетикам, подросткам, беременным, пожилым людям, женщинам, кормящим грудью, людям с хроническими заболеваниями и людям на гормональных средствах.

Детокс-диеты придерживаются мировые звезды Анджелина Джоли, Блэйк Лайвли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу.

Рацион Анджелины Джоли.
Завтрак: овощной коктейль.
Перекус: любой фрукт.
Обед: зеленый суп-пюре, кусочек хлеба, фруктовый фреш.
Ужин: смузи.

Рацион Блэйк Лайвли.
Завтрак: зеленый чай с имбирем, пюре из авокадо.
Перекус: миндаль.
Обед: суп-пюре из овощей на пару.
Перекус: пюре из фруктов.
Ужин: смузи.

Интервальная диета стала фаворитом этого года. Показывает впечатляющие результаты на организм. Надо тренировать мозг, а не желудок. Многим трудно перестроиться. Потому что можно есть все, но по часам.

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