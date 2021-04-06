70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами

Фото: birdinflight.com

Создали фотопроект о женщине Вере из Бердичева Житомирской области. Она стала известной благодаря эпатажному макияжу и прическам.

"Я долго не могла найти ее контакты, но оказалось, что у Веры нет мобильного телефона, поэтому я просто пришла в ее район, и там мы встретились. Госпожа Вера сразу же согласилась на съемку, назначив ее в 7 утра следующего дня - чтобы успеть перед работой. Всего мы виделись около 15 или 20 раз, наши фотопрогулки впоследствии превратились в дружеской ритуал", - рассказывает фотограф Иванка Лищук, передает birdinflight.com.

Пани Вера работает сиделкой, а раньше рисовала на заводе агитационные плакаты. Каждое утро она выбирает наряды, делает макияж и высокую прическу.

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"В целом, я смогла передать ее так, как чувствовала: празднично, ярко, энергично. Мы много смеялись во время процесса, поэтому и есть множество улыбающихся фотографий. Точно могу сказать, что многие люди посмотрели на нее с другой стороны. Я точно показала эту женщину как положительного, а не сумасшедшего персонажа, потому что раньше большинство людей к ней так и относились", - пишет Лищук.

Визажистка 39-летняя Вера Омельчук из села Залесцы на Тернопольщине сделала макияж без помощи рук за 12 мин. 48 с. Тем самым установила рекорд Украины - "Минимальное время нанесения макияжа ногами". Достижения зафиксировали в эфире ток-шоу "Касается каждого".