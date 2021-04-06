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вторник, 06 апреля 2021 18:48

70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами
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Пани Вера из Бердичева стала героиней фотопроекта
Фото: birdinflight.com
Пани Вера из Бердичева стала героиней фотопроекта
Пани Вера из Бердичева стала героиней фотопроекта
Пани Вера из Бердичева стала героиней фотопроекта
Пани Вера из Бердичева стала героиней фотопроекта

Создали фотопроект о женщине Вере из Бердичева Житомирской области. Она стала известной благодаря эпатажному макияжу и прическам.

"Я долго не могла найти ее контакты, но оказалось, что у Веры нет мобильного телефона, поэтому я просто пришла в ее район, и там мы встретились. Госпожа Вера сразу же согласилась на съемку, назначив ее в 7 утра следующего дня - чтобы успеть перед работой. Всего мы виделись около 15 или 20 раз, наши фотопрогулки впоследствии превратились в дружеской ритуал", - рассказывает фотограф Иванка Лищук, передает birdinflight.com.

Пани Вера работает сиделкой, а раньше рисовала на заводе агитационные плакаты. Каждое утро она выбирает наряды, делает макияж и высокую прическу.

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"В целом, я смогла передать ее так, как чувствовала: празднично, ярко, энергично. Мы много смеялись во время процесса, поэтому и есть множество улыбающихся фотографий. Точно могу сказать, что многие люди посмотрели на нее с другой стороны. Я точно показала эту женщину как положительного, а не сумасшедшего персонажа, потому что раньше большинство людей к ней так и относились", - пишет Лищук.

Визажистка 39-летняя Вера Омельчук из села Залесцы на Тернопольщине сделала макияж без помощи рук за 12 мин. 48 с. Тем самым установила рекорд Украины - "Минимальное время нанесения макияжа ногами". Достижения зафиксировали в эфире ток-шоу "Касается каждого".

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