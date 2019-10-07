"Звуки кокоса тоже будут" - владельцы Tesla будут выбирать звук двигателя и клаксона

В Tesla добавлят ожидаемую функцию. Фото: Обозреватель.

Глава компании Tesla Маск пообещал, что вскоре владельцы электромобилей смогут выбирать, с каким звуком будет работать двигатель или клаксон авто.

Об этом он написал в Twitter, отвечая на вопрос другого пользователя социальной сети.

"Скоро в машинах Tesla появится возможность настройки звуков для клаксона и движения (само собой, звуки кокосов также будут)", - написал Маск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Porsche показала процесс создания люксового электрокара

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Упоминание Маска о звуках кокоса является отсылкой к классическому фильму "Монти Пайтон и Святой Грааль", который является любимым сериалом бизнесмена. По сюжету король Артур путешествует по Британии в поисках Святого Грааля на воображаемом коне. В это время его оруженосец Пэтси бежит позади и имитирует звуки копыт стуком скорлупы кокоса, передает "Обозреватель".

Маск отметил, что сначала в наборе будут звуки стука кокосов, неприличный звук "подушки-стрелялки", звук птичьего чириканье и звук блеяние козы. В списке заявок также присутствуют звуки джунглей и тропических лесов. В комментариях пользователи отметили радости от анонса функции и отметили, что просили о ней несколько лет.

Маск пообещал, что в дальнейшем пользователи смогут загружать собственные аудиофайлы как источника звуков. Добавление функции звука электромобиля спасать от травм более 2 тыс. человек в год.

Решение Tesla о добавлении источника дополнительного шума было принято в ответ на Закон о безопасности дорожного движения Национальной администрации США по безопасности дорожного движения (NHTSA). Закон требует, чтобы все электрокары были оснащены источниками шума, который они должны выдавать во время езды на низкой скорости.

Прошел крупнейший технический фестиваль Украине Old Car Land. Он проходил до 6 октября в Государственном музее авиации на столичной ул. Медовая, 1. Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe.