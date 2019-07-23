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среда, 24 июля 2019 07:30

Звезда безопасности Volvo отзывает свои авто из-за угрозы пожара

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Звезда безопасности Volvo отзывает свои авто из-за угрозы пожара
Volvo отзывает авто из-за дефекта, который может привести к пожару. Фото: flipboard.com

Volvo отзывает 507 тысяч автомобилей в мире из-за серьезного дефекта, который может привести к пожару.

В Volvo обнародовали результаты внутреннего расследования, которое гласит, что в определенных случаях, пластиковые детали выпускного коллектора двигателя могут деформироваться и даже плавится. Едва ли не хужее что может произойти - может произойти пожар.

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Под отзыв попадают автомобили, которые выпустили в период с 2014 по 2019-й год, и имеют 2,0-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель. Среди моделей с зоны риска: S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 и XC90.

Volvo не сообщил о конкретных несчастные случаи или пожарах, но все клиенты получат письмо с просьбой связаться с местным продавцом для устранения дефекта. Об этом сообщили на tsn.ua.

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