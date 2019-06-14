Volvo и Uber представили серийный беспилотник

Самоходное авто построено на базе кроссовера Volvo XC90. Фото: из открытых источников

Самоходное авто построено на базе кроссовера Volvo XC90.

Организации, работающие с транспортом, представили серийный беспилотник, который движется без водителя.

Кроме камер и лидара от Uber, во время движения машина использует и технологии, которыми оснащен автомобиль шведской марки.

Пресс-служба Volvo сообщила, что компании учли опыт смертельного ДТП во время тестов беспилотника 2018 года, поэтому сфокусировались на повышении безопасности транспорта. Параметры XC90 улучшили благодаря резервным системам, рулевом управлении, тормозам и питании.

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В обновленном беспилотнике, если что-то пойдет не так - электроника способна быстро остановить автомобиль.

Информацию об устройствах системы автопилота разработчики не предоставили. Между тем известно, что одна из камер интегрированна прямо в логотип Volvo на носу кроссовера и оснащена выдвижным омывателем. - Об этом рассказали на tsn.ua.

Volvo XC90 - это первый автомобиль класса SUV (Sport Utility Vehicle) компании Volvo Cars. Он создан с учетом основных принципов Volvo - безопасность, сохранение окружающей среды, надежность и качество.