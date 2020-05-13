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среда, 13 мая 2020 18:08

ZEномера: изготовят уникальные номера для украинских авто

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На дорогах Украины могут появиться автомобили с новыми "зелеными" номерами "ZE". Их собираются выпустить специально для электромобилей, которые не наносят вред окружающей среде.

Один из авторов инициативы - народный депутат Украины VIII созыва от фракции "Батькивщина", заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин. Он сообщил о номерах на своей странице в Facebook.

Помимо серии, они будут отличаться еще и зеленым цветом.

Любопытно также, что для номеров из серии "ZЕ" будут использоваться буквы только из латинского алфавита, в то время как раньше брали буквы еще и из украинского алфавита.

Автор: Facebook
  Номера Ze
Номера Ze

"Очень жду, чтобы увидеть зеленые номера для электромобилей не на картинках с ГОСТ, а на улицах нашей страны. Надеюсь, что это произойдет очень скоро, после либерализации или окончания карантина", - написал Алексей Рябчин.

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В конце апреля PSA Group и производитель автомобилей скорой помощи ООО "Автоспецпром" предложили украинским медучреждениям бесплатное техобслуживание и ремонт машин экстренной медицинской помощи марок Citroёn и Peugeot.

Citroёn и Peugeot составляют большинство "скорых" в стране. Такая инициатива стала существенным подспорьем для медиков, сообщили на Auto24.

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13
мая

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