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среда, 13 мая 2020 11:36

Как и чем оборудованы новые "скорые" в Украине
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Как переоборудывают авто создавая "скорые"
Фото: Група PSA
Как переоборудывают авто создавая "скорые"
Как переоборудывают авто создавая "скорые"
Как переоборудывают авто создавая "скорые"
Как переоборудывают авто создавая "скорые"

В конце апреля PSA Group и производитель автомобилей скорой помощи ООО "Автоспецпром" предложили украинским медучреждениям бесплатное техобслуживание и ремонт машин экстренной медицинской помощи марок Citroёn и Peugeot.

Citroёn и Peugeot составляют большинство "скорых" в стране. Поэтому такая инициатива стала существенным подспорьем для медиков, сообщили на Auto24.

Процесс переоборудования базового автомобиля в "скорую" начинается с теплоизоляции салона и прокладки коммуникаций. Поскольку отсутствие питания означает, что медики просто не смогут воспользоваться частью оборудования, установленного на "скорой".

"Конечно, мы подбираем лучшее по своим характеристикам оборудование. И в том числе одним из критериев является возможность автономной работы. Например, для реанимобилей мы подобрали аппарат искусственной вентиляции легких одного из лучших европейских производителей - Siare. Он подходит и для взрослых, и для детей, а также для младенцев. К тому же может работать от аккумулятора до 6 часов. В то же время есть приборы, в которых просто нет режима автономной работы", - рассказывает заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Требования к безопасности автомобиля скорой медицинской помощи учитывают также вопросы электромагнитной совместимости.

"В "скорых" очень много электроники - от радиостанций до монитора пациента. И электромагнитное излучение одного прибора может влиять на другие. Чтобы они могли работать одновременно и без сбоев, нужно соблюсти ряд требований ДСТУ 7032 и европейских стандартов. Например, EN 60601-1 и EN 60601-2", - рассказал Кирилл Коморкин.

Также важным условием комфортной работы медработников является обеспечение тепло- и шумоизоляции.

Следующий этап переоборудования - установление основы салона из стеклопластиковых стен, где разместят медицинское оборудование. На сегодняшний день "Автоспецпром" - единственное предприятие в Украине, которое устанавливает в "скорые" интерьер такого уровня. Стены, как и многие другие комплектующие, производят в Украине. Стеклопластик, из которого создан салон украинских "скорых", - это композиционный конструкционный материал с высокой прочностью и небольшой плотностью. Он устойчив к химическим, атмосферным и другим внешним воздействиям.

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"В Европе переходят на стеклопластик, потому что он устойчив вообще к любым средствам дезинфекции. Это особенно важно сейчас, когда "скорые" могут использоваться для перевозки больных коронавирусом. И в этом контексте также нужно сказать, что салон спроектирован так, чтобы обеспечить доступ ко всем местам, где необходимо проводить дезинфекцию. Второе преимущество этого материала - это его удельная прочность, которая выше, чем у стали. Но при этом материал имеет значительно меньший вес. Кроме того, у него одни из самых высоких показателей устойчивости при вибрационных и ударных нагрузках", - добавляет Кирилл Коморкин.

После установки основы интерьера монтируют медицинскую технику и оборудование. Комплектация зависит от типа "скорой" - А, В или С. Меньше оборудования - в типе А, а тип С - уже реанимобиль, в которых также устанавливают аппараты искусственной вентиляции легких.

Стандартный перечень приборов, которые устанавливаются в "скорые", насчитывает около 50 позиций. Это как оборудование для переноса пациента, так и техника, позволяющая провести различные медицинские манипуляции, инъекции, некоторые диагностические процедуры, например снять кардиограмму. Кроме этого, устанавливают дефибрилляторы и вспомогательное оборудование.

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Все соответствующие приборы аккуратно подбирают из-за необходимости соблюдать множество требований.

"К большинству оборудования, например, требование о возможности его переноса. Причем одним человеком, поэтому максимальная масса одного прибора не может превышать 25 кг. Конечно же, все должно быть сертифицировано Министерством здравоохранения и разрешено к применению в транспортных средствах во время движения. И также очень жесткие требования к креплениям, так как они должны выдерживать нагрузки при ускорении машины, резких поворотах и т.п." - объясняет Кирилл Коморкин.

Второй крупнейший автопроизводитель в Европе PSA Group и ведущий украинский производитель автомобилей скорой помощи ООО "Автоспецпром" помогут Минздраву и региональным медучреждениям в ремонте "скорых" Peugeot и Citroёn.

Решение приняли, поскольку авто PSA Group, переоборудованные ООО "Автоспецпром", составляют большинство машин скорой помощи в Украине, сообщило Представительство Группы PSA.

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