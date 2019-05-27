Заряжает электрокары за 20 мин. - в Британии построили сверхбыструю зарядную станцию

Зарядная станция Ionity позволяет зарядить электрокар за 20 минут. Фото: electrive.com

В Великобритании появилась первая скоростная зарядная станция Ionity. Она позволяет зарядить электрокар за 20 минут.

Такую скорость чарджу обеспечивает нагнетатель мощностью 350 кВт.

Станцию ​​на четыре зарядные колонки построили в г. Мейдстон. Населенный пункт расположен между Лондоном и крупным морским портом Англии - Дувром, потому и выбрали его. В перспективе, представители Ionity установят новые станции в Милтон-Кинси и Гретна-Грин.

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К 2020 году компания планирует установить около двух с половиной тысяч зарядных станций в Европе.

Ionity разработана для обеспечения быстрой зарядки и удобного расположения на автомагистралях. Зарядка высокой мощности необходима для более широкого применения электромобилей, и позволяет водителям планировать поездки на длинные расстояния, - сообщил ElectricCarsReport.

Ionity - это совместное предприятие Daimler, Ford, BMW и Volkswagen Group с Audi и Porsche. Цель организации - популяризация электрокаров.

К 2030 году в Украине планируют оборудовать 100% мест зарядными устройствами.