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Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар

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Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Электромобиль с метанолового системой сможет проехать около 1000 километров на одном заряде. Фото: i.obozrevatel.com

Компания Gumpert Aiways Automobile в Шанхае изготовит серийную версию электрического суперкара Nathalie.

Авто работает на метанольном, то есть спиртовом топливе, сообщает Electrive.

По словам инженеров компании, электромобиль с метаноловой системой сможет проехать около 1000 километров на одном заряде. Заправить электрокар можно будет за три минуты.

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В компании обнаружили, что топливо в таком автомобиле превратит один литр метанола в два киловатт-часа (кВт⋅год) электроэнергии. Поэтому в 70-литровом баке вероятно может храниться 140 кВт⋅год тягового тока, еще 70 кВт⋅год сохраняется в батарее. При общей мощности 210 кВт⋅год заявленный диапазон должен составлять 1000 километров, за которые в общем автомобиль будет потреблять 21 кВт⋅год на 100 километров.

"Я хотел построить электромобиль, который не остановился бы, и теперь это сделано", - заявил главный инженер компании Роланд Гумперт во время презентации.

По его мнению, первые серийные автомобили ограниченной серии Nathalie "First Edition" должны поставить летом 2020 года. А уже в марте эта серийная модель будет доступна в автосалоне в Женеве.

Компания Blue World Technologies предоставит топливо. Ранее обе компании подписали договор о сотрудничестве, благодаря которому в 2021 году также ожидается появление электрического внедорожника U5 от Aiways с метанольним горючим.

"Классическая схема работы электромобиля мне не подходит, так как она заставляет меня заряжаться каждые 200-300 километров. Это противоречит моим принципам свободы. Сейчас с полной заправкой метанола я могу проехать целых 600 километров. А если я еду в экономичном режиме, то запас хода достигает 1200 километров. Почему ни один из производителей не придумал ничего подобного? Я в недоумении. Наверное, просто мало думали ", - утверждал Гумберт на презентации концепткара RG Nathalie в 2018 году.

Американский стартап Bollinger выпустил первые два электромобиля - вездеход и пикап.Компания работала над машинами четыре года. Электрокары стоят по $ 125 тыс.Главное отличие между машинами - форма кузова. Автомобили будут комплектовать двумя моторами мощностью 614 л. с. и 905 Нм.

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