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вторник, 29 октября 2019 07:25

Назвали цену электрического конкурента Hummer
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Bollinger выпустил первые два электромобиля
Фото: electrek
Bollinger выпустил первые два электромобиля
Bollinger выпустил первые два электромобиля
Bollinger выпустил первые два электромобиля
Bollinger выпустил первые два электромобиля

Американский стартап Bollinger выпустил первые два электромобиля - вездеход и пикап.

Компания работала над машинами четыре года. Электрокары стоят по $ 125 тыс., сообщает Electrek.

Главное отличие между машинами - форма кузова. Автомобили будут комплектовать двумя моторами мощностью 614 л. с. и 905 Нм.

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До 100 км/ч машины будут разгоняются за 4,5 с. Максимальная скорость - 160 км/ч. Мощность аккумулятора - 120 кВт/ч.

Bollinger планирует серийное производство электрокаров. Машинные должны составить конкуренцию внедорожникам Hummer.

Mitsubishi показала вездеход с четырьмя электромоторами. Концепт не получил крыши и дверей.

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