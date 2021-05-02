"Запорожец" превратили в мощный внедорожник

Мощный внедорожник создали на основе "Запорожца" фото: OFFROAD CONTROL LIVE

В сети появилось видео, на котором автомобиль с кузовом ЗАЗ-968 с легкостью преодолевает непроходимые участки бездорожья. Мощный внедорожник создали на основе старого "Запорожца".

Видео момента прохождения препятствий ЗАЗ-968 опубликовали в Youtube, сообщает Auto24.

Исходя из новых характеристик этого "железного коня", стало известно, что мастер установил 2,5-литровый двигатель с механической коробкой передач, который ранее принадлежал ГАЗ 3102.

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Благодаря мощному двигателю и относительно небольшому весу автомобиля, этот внедорожник может преодолеть настоящее бездорожье. В ходе доработки "Запорожца" установили новые мосты и подвески от УАЗ.

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