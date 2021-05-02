"Запорожец" превратили в мощный внедорожник

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2304
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1026
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1134
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 720
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1404
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2277
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 612
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3924
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
5
8
5
6
5
Стоит 5,4 млн грн: на продажу выставили уникальный Alfa Romeo
Стоит 5,4 млн грн: на продажу выставили уникальный Alfa Romeo
Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан
Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Мощность 350 л. с.: продают Range Rover принца Уильяма
Мощность 350 л. с.: продают Range Rover принца Уильяма
Будет пять комплектаций: Toyota Proace возвращается
Будет пять комплектаций: Toyota Proace возвращается
Видео
Все видео
"Запорожец" превратили в мощный внедорожник
"Запорожец" превратили в мощный внедорожник
Возродили довоенную Skoda Popular
Возродили довоенную Skoda Popular
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Заметили уникальный суперкар Lamborghini
Заметили уникальный суперкар Lamborghini
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1026
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 720
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 450
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2277
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3924
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 153
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
среда, 05 мая 2021 04:25

"Запорожец" превратили в мощный внедорожник

  Комментировать
&quot;Запорожец&quot; превратили в мощный внедорожник
Мощный внедорожник создали на основе "Запорожца" фото: OFFROAD CONTROL LIVE

В сети появилось видео, на котором автомобиль с кузовом ЗАЗ-968 с легкостью преодолевает непроходимые участки бездорожья. Мощный внедорожник создали на основе старого "Запорожца".

Видео момента прохождения препятствий ЗАЗ-968 опубликовали в Youtube, сообщает Auto24.

Исходя из новых характеристик этого "железного коня", стало известно, что мастер установил 2,5-литровый двигатель с механической коробкой передач, который ранее принадлежал ГАЗ 3102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К 2030 году количество электромобилей в мире значительно возрастет

Благодаря мощному двигателю и относительно небольшому весу автомобиля, этот внедорожник может преодолеть настоящее бездорожье. В ходе доработки "Запорожца" установили новые мосты и подвески от УАЗ.

В Киев приехал первый BMW M5 CS 2021. Это самая мощная и быстрая версия седана в истории. Авто стоит почти 6 млн грн. Такая цена значительно выше, чем на стандартную модель М5.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Запорожец" превратили в мощный внедорожник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 16029
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 10206
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 9225
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 11 Просмотров: 4788
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий Просмотров: 3897
Авто
Немецкие механики составили список самых проблемных авто
Немецкие механики составили список самых проблемных авто Просмотров: 1377
Основали мощную машиностроительную компанию
Основали мощную машиностроительную компанию
 Просмотров: 270
Возродили довоенную Skoda Popular
Возродили довоенную Skoda Popular
 Просмотров: 648
В Украине продажи новых автомобилей выросли на 30%
В Украине продажи новых автомобилей выросли на 30% Просмотров: 207
К 2030 году количество электромобилей в мире значительно возрастет
К 2030 году количество электромобилей в мире значительно возрастет Просмотров: 153
Больше всего комментируют
16
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
11
Зеленский возмутил фразой о СССР
1
Дивна традиція
1
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
1
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Голосов: 16044
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть