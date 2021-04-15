На Одесской дороге заметили ярко-салатовый суперкар Lamborghini Huracan Evo в лимитированном исполнении Fluo Capsule.

Фото автомобиля опубликовал vehicles.exclusive, информирует MMR.

Автор: vehicles.exclusive Заметили уникальный суперкар Lamborghini

Lamborghini Huracan Evo имеет 5,2-литровый V10, который может выдавать до 640 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с 2 сцеплениями. Такая комбинация позволяет двухместном купе разгоняться до первой "сотни" за 2,9 сек, а максимальная скорость держать на уровне 325 км/ч.

Эксклюзивное исполнение Fluo Capsul предусматривает 5 новых ярких цветов кузова, один из которых - verde shock.

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