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четверг, 15 апреля 2021 15:02

Заметили уникальный суперкар Lamborghini

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На Одесской дороге заметили ярко-салатовый суперкар Lamborghini Huracan Evo в лимитированном исполнении Fluo Capsule.

Фото автомобиля опубликовал vehicles.exclusive, информирует MMR.

Автор: vehicles.exclusive
  Заметили уникальный суперкар Lamborghini
Заметили уникальный суперкар Lamborghini

Lamborghini Huracan Evo имеет 5,2-литровый V10, который может выдавать до 640 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с 2 сцеплениями. Такая комбинация позволяет двухместном купе разгоняться до первой "сотни" за 2,9 сек, а максимальная скорость держать на уровне 325 км/ч.

Эксклюзивное исполнение Fluo Capsul предусматривает 5 новых ярких цветов кузова, один из которых - verde shock.

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В Киеве начали штрафовать владельцев автомобилей, которые припаркованы во дворах жилых домов не на асфальте. Соответствующий рейд провела Инспекция по парковке 14 апреля.

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Дата
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