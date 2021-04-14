Загрязненные номерные знаки: как не получить штраф фото: Autocentre

При отсутствии законных оснований для остановки автомобиля инспекторы часто используют фразу "У вас грязные номерные знаки". Штрафы за такие нарушения выросли в 5 раз.

Даже если на номерных знаках не видно хотя бы 1 символ, существует вероятность наложения штрафа, сообщает "Дорожный адвокат".

Водителю запрещено управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, который не позволяет четко определить символы с расстояния 20 м (2.9.в ПДД).

Если нарушение водитель совершил впервые, то его ждет штраф в размере 850 грн (ч. 6 ст. 121 КУоАП).

Если такое нарушение водитель совершил повторно в течение года, то ему грозит либо штраф в размере 1700 грн, либо общественные работы от 30 до 40 ч., с возмездным изъятием транспортного средства (ч. 7 ст. 121 КУоАП).

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Однако важной особенностью при наложении штрафа является то, что номерной знак должен не читаться именно с расстояния 20 м.

То есть основанием для наложения штрафа может быть только сделана инспектором фото- и видеофиксация на расстоянии 20 м, на которой не будет видно номерных знаков. Также должны быть проведены соответствующие замеры этого расстояния.

Поэтому после остановки автомобиля стоит сразу устранить такое нарушение, а именно протереть номерные знаки. После этого, можно попросить инспектора предоставить для просмотра фото- и видеодоказательства, на которых зафиксировано осуществления движения автомобиля с нечитаемыми на расстоянии 20 м номерными знаками.

Если же инспектор не зафиксировал такого правонарушения на расстоянии 20 м, то такой штраф является незаконным.

6 апреля 2021 года автосалоны Украины получили право регистрировать новые транспортные средства. Ранее работники автосалонов договаривались с сервисными центрами МВД. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства непосредственно в автосалоне.