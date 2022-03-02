Законы военного положения: впервые конфисковали автомобиль у нетрезвого водителя

В условиях военного положения впервые конфисковали авто у нетрезвого водителя.

Об этом в среду сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Первый - ушел.

Патрульная полиция Ровно конфисковала авто у нетрезвого водителя на нужды ВСУ или ТРО", - написал чиновник.

Ранее о том, что Национальная полиция будет отбирать автомобили у пьяных водителей, сообщал председатель Николаевской военной администрации Виталий Ким.

Транспорт планируют передавать украинской армии.

"У нас не хватает машин, военных, для передвижения, для мобильности. Предприятия и автосалоны уже все отдали. На нужды армии, безвозвратно", - сообщил чиновник.

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Также в городах Украины вводят запрет на продажу алкоголя.

24 февраля Верховная Рада приняла введение в Украине военного положения.