За секс в авто будут наказывать тюрьмой

В Англии автомобилистам грозит тюрьма за секс во время поездки. Фото: из открытых источников

В Великобритании автомобилистам грозит штраф, запрет на вождение и даже тюрьма за секс во время поездки.

Прежде всего, нарушителю грозит штраф около $120 и три штрафных балла. С высокой вероятностью дело дойдет до суда. Там денежное взыскание может вырасти до $3 тыс. и девяти штрафных баллов.

Если нарушение признают угрожающим жизни других участников движения или таким, что привело к серьезным последствиям, - штраф может вырасти значительно. При таких обстоятельствах автомобилисту грозит и аннулирования водительских прав и заключение до 2,5 лет.

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Несмотря на это, во многих городах Великобритании водители не против получить удовольствие "на грани фола".

Больше всего занимаются сексом в машине в британском городе Суонси. 33% водителей признались, что занимались сексом в транспорте на стоянке. 11% заявили, что делали это даже во время вождения. Об этом сообщили на tsn.ua.

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