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вторник, 02 февраля 2021 10:39

Выпустили юбилейную версию самого массового в мире электромобиля
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Японская компания Nissan Motor Co выпустила к 10-летию модели Leaf юбилейную версию электромобиля.

Только в Европе компания реализовала более 180 тыс. электромобилей, сообщает пресс-служба производителя.

Специальная версия Leaf10 уже начала поступать к европейским дилерам. Она отличается более богатой комплектацией и особыми цветами кузова. Зеркала, крышу и двери багажника украсили особым декоративным паттерном Kumiko. Новинку также дополняют 17-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна.

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Фото: uk.nissannews.com

Leaf10 получил и точку доступа Wi-Fi 4G, которая позволяет одновременно подключать до 7 устройств. Кроме того, информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов и разнообразными приложениями позволит сделать поездку более комфортной и приятной. Через приложение NissanConnect Services владелец сможет открывать и закрывать машину дистанционно, получать информацию об уровне заряда, а также заранее прогревать салон авто перед поездкой.

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Автомобиль оснастили системой полуавтоматического управления ProPilot последнего поколения, системой Intelligent Rear View Mirror, а также функцией e-Pedal, которая позволяет использовать для ускорения и торможения лишь 1 педаль.

Стоимость Nissan Leaf10 в Великобритании стартует от €32,6 тыс.

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3 декабря 2010 года компания Nissan презентовала первый электромобиль для массового производства Leaf. Nissan Leaf стал первым самым массовым в мире электрическим авто. 2-е поколение Nissan Leaf дебютировало в середине сентября 2017 года на мотор-шоу во Франкфурте.

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