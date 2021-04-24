Ввели первые автомобильные номера в мире фото: auto.24tv.ua

25 апреля 1901 года в штате Нью-Йорк впервые в мире ввели автомобильные номера. Всех владельцев машин обязали зарегистрировать свои фамилии, адрес, а также описание автомобиля.

Автолюбители должны были заплатить один доллар за регистрацию. После этого они получали небольшую табличку с инициалами владельца. В первый год выдали 954 номера.

Первые автомобильные номера в Европе изготовили в 1901 году для берлинского предпринимателя Герцога Рудольфа. На номерном знаке были три буквы ИA1. ИA - инициалы его любимой жены, а 1 означало то, что она у него первая и единственная.

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Автомобильные номера тех пор были тяжелыми и неудобными. Закрепить номерной знак было сложно, ведь места для крепления на машинах еще не предполагали. Водителям рекомендовали привязывать номера кожаными ремешками к передней и задней осям.

В 30-х годах XX в. в СССР объявили требования к внешнему виду номерных знаков. Они должны были содержать одну букву и четыре арабских цифры черного цвета на табличке белого фона. На сегодня, согласно правилам дорожного движения в Украине, номерной знак должен находиться спереди и сзади транспортного средства, быть чистым и ничем не прикрытым. За нарушение этих требований автовладельцу грозит взыскание.

5 апреля Министерство инфраструктуры Украины обнародовало законопроект об обязательном техосмотре. Его разработали во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно законопроекту, все транспортные средства, которые используют на дорогах общего пользования, должны проходить периодический техосмотр.