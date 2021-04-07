Законопроект о техосмотре: какие изменения ждут водителей

Законопроект о техосмотре: изменения ждут водителей фото: delo.ua

5 апреля Министерство инфраструктуры Украины обнародовало законопроект об обязательном техосмотре. Его разработали во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно законопроекту, все транспортные средства, которые используют на дорогах общего пользования, должны проходить периодический техосмотр, информирует пресс-служба ведомства.

Легковые автомобили, с количеством пассажиров до 9, должны проходить технический осмотр через 4 года после первой регистрации, а дальше - раз в 2 года. Такси должны проходить техосмотр ежегодно.

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Если автомобиль вовремя не прошел обязательный техосмотр, владелец получит штраф на сумму 1700 грн.

Не подлежат обязательному техническому осмотру транспортные средства с конструкционной скоростью не более 25 км/ч; которые не используют на дорогах общего пользования; с объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см или электродвигателем мощностью до 4 кВт.

6 апреля 2021 года автосалоны Украины получили право регистрировать новые транспортные средства. Ранее работники автосалонов договаривались с сервисными центрами МВД. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства непосредственно в автосалоне.