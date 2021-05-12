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среда, 12 мая 2021 17:48

Встречайте новый сезон с оранжевой Lamborghini Huracan!

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Встречайте новый сезон с оранжевой Lamborghini Huracan!

Неважно, кто вы: опытный владелец машины или скромный начинающий за рулем, обладатель старого отечественного авто или стильного и дорогого иностранного коня на колесах, водитель или водительница – всех автолюбителей без исключения объединяет непреодолимая страсть к элитным и невероятно дорогих суперкаров. Они поражают с больших экранов, перехватывают дыхание при встрече на перекрестке и даже иногда снятся во сне!

Можно ли помочь такой страсти и ближе познакомиться с супекара уже сегодня? Конечно – достаточно просто заказать тест-драйв заветной машины в компании Adrenalin Drive.

ООО "Адреналин Драйв" – одна из немногих компаний в Украине и городе Киев, специализирующаяся на тест-драйве спортивных автомобилей высшего качества. На сегодняшний день автопарк компании состоит из таких легендарных марок, как Ferrari 458 Spider, BMW M5, Ford Mustang 67 Coupe, а также Nissan GTR. Дополняет же эту удивительную коллекцию роскоши и скорости непревзойденная Lamborghini Huracan!

Еще в прошлом году клиенты Adrenalin Drive искренне восхищались сверхмощной и с фантастическим дизайном красной Ламборгини в Киеве. Однако этот итальянский суперкар во время аренды получил незначительные повреждения на съемках в столице. Как следствие, на определенный период Киев потерял свою Lamborghini Huracan. Однако не надолго ...

Пока одни специалисты ООО "Адреналин Драйв" делают все, чтобы как можно быстрее вернуть в столицу обновленное спортивное авто известного итальянского производителя (по оценкам, красная Lamborghini вернется в Киев уже в начале лета), другие специалисты компании привезли ей достойную замену – оранжевую Lamborghini Huracan.

Новая Lamborghini в Киеве – настоящий праздник для поклонников мощных и эксклюзивных спортивных авто, которых откровенно не хватает на наших дорогах. Не каждый день можно увидеть разгон машины до ста километров всего-навсего за 3,4 секунды. Не говоря уже, чтобы почувствовать такую невероятную стартовую скорость, которую гарантирует бескомпромиссный двигатель объемом 5,2 литра на 610 лошадиных сил! Все это может предложить компания Adrenalin Drive и ее новая оранжевая Lamborghini Huracan в Киеве.

Клиенты компании могут рассчитывать на ряд уникальных услуг за рулем непревзойденного итальянского спортивного автомобиля.

Во-первых, это незабываемый тест-драйв Ламборгини в Киеве. В течение двадцати минут вдоль Бориспольской трассы вы в качестве водителя сможете оценить всю сверхмощность и одновременно изящество этого суперкара. Кстати, длина разработанного компанией маршрута составляет почти 30 километров.

Во-вторых, если у вас нет водительских прав или вы просто не решитесь сесть за руль строптивой Lamborghini в Киеве, однако желание поближе познакомиться с этим авто остается, то в таком случае вы можете рассчитывать на опыт пассажира в дружеской компании инструктора ООО "Адреналин Драйв". Такая поездка оставит не менее, а может и больше ярких впечатлений.

В-третьих, при необходимости оранжевую Lamborghini Huracan всегда можно арендовать под различные мероприятия: фотосессию, видеосъемку, торжества и тому подобное.

Еще один приятный бонус от Adrenalin Drive – подарочный сертификат. Упомянутые услуги всегда можно заказать в качестве идеального подарка для близких, родных или партнеров по бизнесу.

Помните, заказать оранжевую Lamborghini в Киеве можно только по предварительной записи. В новом сезоне желающих совершить долгожданный тест-драйв хватает.

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