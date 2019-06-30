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воскресенье, 30 июня 2019 16:45

Все электромобили оборудуют специальным устройством

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Все электромобили оборудуют специальным устройством
Электромобили должны будут шуметь. Фото: ВВС

Электромобили оборудуют специальными звуковыми устройствами, которые имитируют звук двигателя внутреннего сгорания.

Об этом говорится в новых правилах ЕС. Опасаются, что пешеходы не смогут услышать электроавтомобиль.

Звуковая система будет включаться, когда электромобиль едет со скоростью до 20 км/ч. В это время его движение почти бесшумное.

"Это новое требование позволит пешеходам быть более уверенными в своей безопасности, когда они переходят дорогу", - говорит министр транспорта Великобритании Майкл Эллис.

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С понедельника устройства начнут устанавливать в новые автомобили. В 2021 звуковыми устройствами должны быть оборудованы все подобные авто. Их можно будет приобрести и установить на машину отдельно.

Скоростные зарядные станции для электромобилей от Tesla могут появиться в Восточной Европе, в том числе и в Украине в 2020 году. Об этом сказал основатель и глава компании Tesla илон Маск в Twitter.

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