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четверг, 26 декабря 2019 09:34

Все британские дипломаты пересядут на электрокары

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Все британские дипломаты пересядут на электрокары
Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили. Фото: Delo.ua

Сотрудниками британского дипломатического корпуса по всему миру будут ездить только на электрических или гибридных автомобилях.

"Министерство иностранных дел заменит автомобили британских дипломатов полностью электрическими или гибридными моделями в рамках программы по уменьшению выбросов в окружающую среду углекислого газа", - сообщается на официальном сайте МИД Великобритании.

Британские посольства в Осло и Ватикане уже осуществили такой экологически обусловлен переход. Следующие 30 британских дипломатических представительств в разных странах и городах, в частности в Киеве, заменят автомобили до апреля 2020 года.

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К 2022 году МИД Великобритании планирует иметь в своем автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году - 100%. Кроме этого, хотят установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств.

За десять месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали около 5,5 тыс. электромобилей. 91% из всех машин - бывшие в употреблении. Спрос на легковые электромобили вырос на 42%, коммерческие - вдвое.

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