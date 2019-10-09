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четверг, 10 октября 2019 07:25

Какие электромобили наиболее популярные среди украинцев

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Какие электромобили наиболее популярные среди украинцев
Самым популярным электромобилем в Украине за первые десять месяцев стал Nissan Leaf Фото: Shutterstock

За десять месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали около 5,5 тыс. электромобилей.

91% из всех машин - бывшие в употреблении. Спрос на легковые электромобили вырос на 42%, коммерческие - вдвое, сообщает "Укравтопром".

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Самой популярной машиной стал Nissan Leaf. С начала года зарегистрировали почти 2,5 тыс. этих машин. Второй стала Tesla Model S - 435 электромобилей, на третьем месте - BMW i3 - 276 штук. Четвертую строчку занял Volkswagen e-Golf - 238 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e. Его приобрело 225 человек.

52% из всех купленных украинцами электромобилей имеют менее пяти лет. 39% - машины от пяти лет и более. Доля новых автомобилей составляет 9%. Самой популярной коммерческой машиной стало Renault Kangoo Z.E. - 363 приобретенных машин. Его выбрало 90% покупателей из Украины.

В сентябре в Украине удвоился рынок бывших в употреблении автомобилей. Лидером регистраций стал Volkswagen Passat.

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