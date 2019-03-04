Volvo уменьшит максимальную скорость авто до 180 км/час

Лимит предполагает максимальную отметку в 180 километров в час для авто Volvo. Фото: Motor1.com

Компания Volvo разработала новую стратегию по обеспечению безопасной езды, в рамках которой намерен ограничить максимальную скорость своих автомобилей до 180 километров в час.

Нововведение коснется моделей автомобилей, которые будут выпускаться с 2020 года, сообщает сайт компании Volvo.

Также запланировано внедрение в новые модели технологий обеспечения безопасности и автопилотирования. Компания также изучает возможность разработки системы, которая будет автоматически снижать скорость движения авто в определенных зонах.

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В Украине будет действовать новый формат документа о прохождении техосмотра авто. С 1 мая соответствующий бумажный бланк протокола будут выдавать вместе с самоклеящейся меткой радиочастотной идентификации. Водитель должен закрепить ее в верхней правой части ветрового стекла, с его внутренней стороны, сообщают в МВД Украины.