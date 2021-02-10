Volkswagen планирует производство летающих автомобилей

Больше всех своих авто Volkswagen продает в Китай. Фото: pixabey.com

Немецкий автопроизводитель Volkswagen изучает возможности в Китае для запуска производства собственного летающего автомобиля.

"После беспилотных автомобилей концепция вертикальной мобильности может стать следующим шагом к мобильности будущего, особенно на технически сложном китайском рынке", - говорится в заявлении немецкой компании, пишет Reuters.

В одном из интервью руководитель представительства Volkswagen в Китае Стефан Волленштейн заявил, что компания хочет разработать летучий беспилотник и получить на это лицензию.

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Издание отмечает, что Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком. Кроме того, на него приходится наибольшая доля продаж Volkswagen.

Недавно летающее авто разработала американская компания Lift Aircraft. Ее беспилотник может преодолевать от 16 до 24 км за 15 мин. Кроме того, свой проект беспилотного электрокара предложила General Motors.