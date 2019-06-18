Водителям будут платить за ямы на дорогах

Британские автопроизводители собираются платить водителям за информацию о ямах на дорогах с помощью технологии под названием Smart Wallet. Фото: .24tv.ua

Британские автопроизводители собираются платить водителям за информацию о ямах на дорогах с помощью технологии под названием Smart Wallet.

Сначала идея заключалась в том, чтобы водитель делился информацией о дорожных работах или ямах на дорогах с помощью навигационных систем в авто или телефоне. Производитель платил бы автовладельцу в криптовалюте.

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Но после того, как криптовалюта обвалилась, организаторы решили оплачивать парковку или проезда через платные дороги бдительных водителей.

Кстати криптовалюта еще есть одним из вариантов оплаты зарядки для электромобилей. Сейчас нет точной информации, где производители планируют запустить первый сервис с "фиксации" ям. Однако известно, что программное обеспечение уже разрабатывают специалисты Jaguar Land Rover.

Jaguar Land Rover Automotive PLC является холдинговой компанией Jaguar Land Rover Limited. Штаб-квартира Британской многонациональной автомобильной компании расположена в Уитли, Великобритания. Организация является дочерней компанией индийской автомобильной Tata Motors. Основной деятельностью Jaguar Land Rover Limited является проектирование, разработка, производство и продажа автомобилей с марками Jaguar и Land Rover.