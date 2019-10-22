Водительские права будут получать по новым правилам

В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол Фото: espreso.tv

В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол. С 19 октября вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров.

Уменьшат административное давление в сфере подготовки водителей транспортных средств, упростят процедуру аккредитации заведений, усовершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения, сообщает главный сервисный центр МВД.

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:

• допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

• практический экзамен состоит в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен;

• срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до 2-х лет;

• во время сдачи экзаменов возможна фото- и видеофиксация;

• свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается. Его в электронном виде вносит заведение в Единый государственный реестр МВД.

Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о деталях проведения теоретических и практических занятий.

Процедура получения водительского удостоверения также изменилась:

• получить или обменять водительское удостоверение теперь невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;

• в особых отметках водительского удостоверения указываться группа крови владельца удостоверения.

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Изменилась процедура аккредитации автошкол. Эта функция перешла от Главного сервисного центра МВД в региональных сервисных центров МВД.

Сдать на права в Украине станет легче. Для изучения правил дорожного движения украинцам не обязательно будет посещать обучение в специализированных школах. Такие существенные изменения в процессе получения водительских прав внесли в законопроект №2201 депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа".