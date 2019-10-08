Для будущих водителей готовят небывалый сюрприз

Телеканал 24

Сдать на права в Украине станет легче.

Для изучения правил дорожного движения украинцам не обязательно будет посещать обучение в специализированных школах.

Такие существенные изменения в процессе получения водительских прав внесли в законопроект №2201 депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа", пишет rbc.

Подобная практика используется во многих европейских странах и уже зарекомендовала себя как положительная. Кроме того, обязательное посещение теории в специализированных школах нарушает права отдельных категорий граждан, например, это сложно делать матерям в декрете, отметили авторы законопроекта.

Для того, чтобы получить доступ к практическим урокам вождения, украинцам нужно пройти теоретический тест. После этого будущего водителя выпустят с инструктором на дорогу общего пользования.

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Если ученик, изучал теорию самостоятельно, не сдаст тест с первого раза, то в следующий раз он сможет пройти его повторно только через 3 месяца.

Кроме того, такое нововведение считается логичным, так как в некоторых автошколах к практическим занятиям допускают уже после двух недель теоретических занятий, и многие из учеников очень плохо знают даже знаки дорожного движения.

Украинский водителям хотят разрешить показывать удостоверение водителя в электронном виде со смартфона. Согласно законодательству Украины, сейчас каждый водитель должен иметь при себе водительское удостоверение, регистрационный документ на автомобиль и страховой полис.