Водители-нарушители пополнили госбюджет миллионами гривен

Нарушители Правил дорожного движения заплатили 72,3 млн грн штрафов. Фото: rabinovichtv.com

За два месяца с начала введения автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения водители заплатили 72,3 млн грн штрафов.

За июнь водители заплатили 37,7 млн грн штрафов, за июль - 34,6 млн грн, сообщили в Министерстве финансов.

"Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд госбюджета и специального фонда госбюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну", - уточнили в ведомстве.

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В Минфине напомнили, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, а на более 50 км/ч - 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, в первые 10 дней скидка 50%.

В Украине количество участков с радарами TruCam для измерения скорости с сегодняшнего дня стало больше. Теперь их 252, а количество приборов TruCam составляет 116 единиц.