Водителей начали штрафовать за парковку во дворах

Фото: “Київ Паркувальний”

В Киеве начали штрафовать владельцев автомобилей, которые припаркованы во дворах жилых домов не на асфальте. Соответствующий рейд провела Инспекция по парковке 14 апреля.

Так как организованных мест для парковки у возле домов не хватает, жители паркуют автомобили на земле. Что не является нарушением. Однако владельцам таких автомобилей выписывают штрафы, сообщает "Киев Парковочный".

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В соответствии с подпунктом 15.10 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10.10.2001 № 1306, стоянка транспортных средств на газонах запрещена.

Согласно правилам дорожного движения, газон — это участок однородной территории с дерновым покровом, который искусственно создают путем посева и выращиванием трав (преимущественно многолетних злаков).

6 апреля 2021 года автосалоны Украины получили право регистрировать новые транспортные средства. Ранее работники автосалонов договаривались с сервисными центрами МВД. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства непосредственно в автосалоне.