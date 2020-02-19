"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"

Наиболее активно машины растаможивали в конце 2018-го в начале 2019-го Фото: fakty.com.ua

Новый законопроект о растаможивании "евроблях" не попадет на рассмотрение в парламент, пока не решат "земельного вопроса".

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Соответствующее заявление сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Земельную реформу нардепы планируют рассмотреть в середине апреля, около 16-17 числа.

Сейчас владельцы "евроблях" получать "письма счастья" от фискалов со штрафами в размере 170 тыс. грн.

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За последний год в Украине была не одна отсрочка, однако с начала нового года все штрафы действительны, - говорит журналист и автоэксперт Тарас Брязгунов. - В сентябре, когда в очередной раз перенесли вступление в силу санкций за нарушение таможенных правил, нардепы обещали разработать и принять новый закон о растаможивании не только "евроблях", но и всех автомобилей еще до Нового года. Однако никто этим так и не занялся. Кроме этого, Разумков заверил, что больше отсрочек не будет. Понятно, что сейчас в приоритете именно земельная реформа, поэтому о машинах на еврономерах никто не думает. Но возникает вопрос: "А чем они занимались все время, пока штрафы не действовали?". Неизвестно существует ли вообще какой-то законопроект, который решает вопрос растаможивания. Фактически народные избранники просто не выполнили своего обещания.

С какой целью власть менять условия в растаможивании "евроблях"?

Таким образом они могут повысить свой рейтинг. Также уменьшить общественное напряжение, которое сохраняется уже не один месяц. Думаю такие общественные организации, как "АвтоЕвроСила" снова будуть проводить акции протеста, которые могут перерасти в перекрытия дорог. В интересах власти этого избежать. Единственный выход - наконец принять этот закон. Что касается владельцев машин, которые растаможили свои автомобили по старым тарифам, то они конечно могут активизироваться и протестовать, однако в этом нет никакого смысла. Им власть нечего предложить. Тем более, новый закон может оказаться менее лояльным, чем положение, которое существует сейчас.

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Какой должна быть формула растаможки, чтобы люди остались довольны?

Больше всего владельцев "евроблях", которые выступают против нынешней формы, волнует коэффициент возраста. Однако, если его убрать вовсе, тогда в Украину "хлынет" поток чрезвычайно старых автомобилей. Поэтому определенная привязка к экостандартам таки должно быть. Возможно, не так кратная годам как сейчас. Неплохим решение есть отдельные коэффициенты для машин с "Евро-6", "Евро-5" и других, но тогда не надо учитывать возраст транспортного средства.

Помогли ли последние отсрочки растаможить "евробляхы", которые остались?

Наиболее активно водители растаможивали машины в конце 2018-го в начале 2019-го, когда действовала скидка - 50 процентов. После этого растамаживать начали не те "евробляхы", которые сейчас ездят в Украине, а машины, которые привозят из Америки или ЕС. Тем, кто остался, отсрочка помогали просто ездить и не бояться штрафов, но никоим образом не мотивировала перейти на украинские номера. Кто хотел, тот уже давно растаможил свою машину.

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К чему приводят постоянные отсрочки?

Власть таким образом просто злит людей, которые все время находятся в "подвешенном состоянии". Владельцы не знают, как им поступать дальше: ждать закон, который позволит им дешево растаможить автомобиль, сдавать свою "евробляху" на металлолом или продавать. Кроме этого, сейчас правоохранительные органы имеют законное право их оштрафовать. Тогда как действовать, не выезжать на улицу?

Как "евробляхы" повлияли на рынок автомобилей?

Благодаря льготной растаможке в 2019-м украинские номера получило в четыре раза больше бывших в употреблении автомобилей, чем новых. Таким образом, в первом квартале прошлого года на рынке новых машин было большое падение продаж. С конца весны, когда период выгодной растаможки закончился, украинцы наоборот стали покупать больше новых машин. В общем прошлом году зарегистрировали 88 тысяч новых автомобилей и более 408 тисяч бывших в употреблении.

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Какой тип "евробляхеров" не стал растаможивать свои машины?

Владельцы машин с большим объемом двигателя и подержанных автомобилей. Все из-за высоких коэффициентов возраста и того же объема. Быстрее растамаживали автомобили, которые имели меньше пяти лет и с объемом двигателя до максимум двух литров. Однако владельцы Audi или BMW начала двухтысячных с 3-литровыми двигателями вряд ли растаможивали свои авто.

С 1 января конфискация авто или 170 тыс. грн штрафа - это максимальная мера наказания для владельца евробляхы. Санкцию могут применить, если машину на иностранных номерах разберут на запчасти или если она превысила сроки пребывания в Украине в месяц. Закон позволяет автомобилю с иностранной регистрацией находиться в стране 5-10 дней. Если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, то штраф будет небольшой - 170 грн. А задержка от 20 до 30 дней обойдется в 85 тыс. грн.