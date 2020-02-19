"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"

 
Ексклюзивы
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 819
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 909
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 684
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1269
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1152
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5634
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2493
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1008
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1440
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2295
Фото
Все фото
6
4
3
4
3
Показали электрошаттл Jaguar
Показали электрошаттл Jaguar
Зерновоз КрАЗ-6511С4 получит один из крупнейших агрохолдингов
Зерновоз КрАЗ-6511С4 получит один из крупнейших агрохолдингов
Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу
Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу
Создали электрокар-беспилотник для уменьшения заторов в городах
Создали электрокар-беспилотник для уменьшения заторов в городах
Родился большой автомобильный новатор
Родился большой автомобильный новатор
Видео
Все видео
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Tesla готовятся к строительству нового завода
В Tesla готовятся к строительству нового завода
Nissan представил электрический концепт Ariya
Nissan представил электрический концепт Ariya
Tesla сможет общаться с людьми
Tesla сможет общаться с людьми
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 819
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 927
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1008
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1008
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2583
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 504
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
среда, 19 февраля 2020 18:55

"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"

  Комментировать
&quot;Власть не сдержала своего обещания&quot; - эксперт о &quot;евробляхах&quot;
Наиболее активно машины растаможивали в конце 2018-го в начале 2019-го Фото: fakty.com.ua

Новый законопроект о растаможивании "евроблях" не попадет на рассмотрение в парламент, пока не решат "земельного вопроса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ждет евробляхи в 2020 году

Соответствующее заявление сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Земельную реформу нардепы планируют рассмотреть в середине апреля, около 16-17 числа.

Сейчас владельцы "евроблях" получать "письма счастья" от фискалов со штрафами в размере 170 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Растаможить авто стало проще: подробности

За последний год в Украине была не одна отсрочка, однако с начала нового года все штрафы действительны, - говорит журналист и автоэксперт Тарас Брязгунов. - В сентябре, когда в очередной раз перенесли вступление в силу санкций за нарушение таможенных правил, нардепы обещали разработать и принять новый закон о растаможивании не только "евроблях", но и всех автомобилей еще до Нового года. Однако никто этим так и не занялся. Кроме этого, Разумков заверил, что больше отсрочек не будет. Понятно, что сейчас в приоритете именно земельная реформа, поэтому о машинах на еврономерах никто не думает. Но возникает вопрос: "А чем они занимались все время, пока штрафы не действовали?". Неизвестно существует ли вообще какой-то законопроект, который решает вопрос растаможивания. Фактически народные избранники просто не выполнили своего обещания.

С какой целью власть менять условия в растаможивании "евроблях"?

Таким образом они могут повысить свой рейтинг. Также уменьшить общественное напряжение, которое сохраняется уже не один месяц. Думаю такие общественные организации, как "АвтоЕвроСила" снова будуть проводить акции протеста, которые могут перерасти в перекрытия дорог. В интересах власти этого избежать. Единственный выход - наконец принять этот закон. Что касается владельцев машин, которые растаможили свои автомобили по старым тарифам, то они конечно могут активизироваться и протестовать, однако в этом нет никакого смысла. Им власть нечего предложить. Тем более, новый закон может оказаться менее лояльным, чем положение, которое существует сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самые популярные среднеразмерные автомобили в Украине

Какой должна быть формула растаможки, чтобы люди остались довольны?

Больше всего владельцев "евроблях", которые выступают против нынешней формы, волнует коэффициент возраста. Однако, если его убрать вовсе, тогда в Украину "хлынет" поток чрезвычайно старых автомобилей. Поэтому определенная привязка к экостандартам таки должно быть. Возможно, не так кратная годам как сейчас. Неплохим решение есть отдельные коэффициенты для машин с "Евро-6", "Евро-5" и других, но тогда не надо учитывать возраст транспортного средства.

Помогли ли последние отсрочки растаможить "евробляхы", которые остались?

Наиболее активно водители растаможивали машины в конце 2018-го в начале 2019-го, когда действовала скидка - 50 процентов. После этого растамаживать начали не те "евробляхы", которые сейчас ездят в Украине, а машины, которые привозят из Америки или ЕС. Тем, кто остался, отсрочка помогали просто ездить и не бояться штрафов, но никоим образом не мотивировала перейти на украинские номера. Кто хотел, тот уже давно растаможил свою машину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорогая парковка никого не пугает - эксперт рассказал, как бороться с нарушителями

К чему приводят постоянные отсрочки?

Власть таким образом просто злит людей, которые все время находятся в "подвешенном состоянии". Владельцы не знают, как им поступать дальше: ждать закон, который позволит им дешево растаможить автомобиль, сдавать свою "евробляху" на металлолом или продавать. Кроме этого, сейчас правоохранительные органы имеют законное право их оштрафовать. Тогда как действовать, не выезжать на улицу?

Как "евробляхы" повлияли на рынок автомобилей?

Благодаря льготной растаможке в 2019-м украинские номера получило в четыре раза больше бывших в употреблении автомобилей, чем новых. Таким образом, в первом квартале прошлого года на рынке новых машин было большое падение продаж. С конца весны, когда период выгодной растаможки закончился, украинцы наоборот стали покупать больше новых машин. В общем прошлом году зарегистрировали 88 тысяч новых автомобилей и более 408 тисяч бывших в употреблении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начал работу онлайн-сервис растаможка машин

Какой тип "евробляхеров" не стал растаможивать свои машины?

Владельцы машин с большим объемом двигателя и подержанных автомобилей. Все из-за высоких коэффициентов возраста и того же объема. Быстрее растамаживали автомобили, которые имели меньше пяти лет и с объемом двигателя до максимум двух литров. Однако владельцы Audi или BMW начала двухтысячных с 3-литровыми двигателями вряд ли растаможивали свои авто.

С 1 января конфискация авто или 170 тыс. грн штрафа - это максимальная мера наказания для владельца евробляхы. Санкцию могут применить, если машину на иностранных номерах разберут на запчасти или если она превысила сроки пребывания в Украине в месяц.

Закон позволяет автомобилю с иностранной регистрацией находиться в стране 5-10 дней. Если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, то штраф будет небольшой - 170 грн. А задержка от 20 до 30 дней обойдется в 85 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Дейл Гарднер провел в открытом космосе 11 часов

66 лет назад Крым вошел в состав Украины

Премьер-министра арестовали

Нардепа нашли с простреленной головой

Людей обязали питаться в столовых

Японцев начали переселять

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 44326
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 24212
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 17676
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 15489
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 12915
Авто
Показали электрошаттл Jaguar
Показали электрошаттл Jaguar
6
 Просмотров: 234
Зерновоз КрАЗ-6511С4 получит один из крупнейших агрохолдингов
Зерновоз КрАЗ-6511С4 получит один из крупнейших агрохолдингов
4
 Просмотров: 3267
"АвтоКрАЗ" получил заказ на поставку партии самоходных шасси КрАЗ-5233НЕ
"АвтоКрАЗ" получил заказ на поставку партии самоходных шасси КрАЗ-5233НЕ Просмотров: 675
АвтоКрАЗ безосновательно обвиняют в невыполнении государственных оборонных заказов
АвтоКрАЗ безосновательно обвиняют в невыполнении государственных оборонных заказов Просмотров: 657
Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу
Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу
3
 Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
7
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
3
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
2
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2
Боевики накрыли артиллерией украинские позиции возле Золотого. Есть потери
Голосов: 13891
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua