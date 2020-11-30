Владельцы Tesla получат удаленный доступ к камерам электрокаров

Система помощи водителю в управлении автомобилем Tesla Autopilot может не только контролировать дорожную ситуацию, но и следить за обстановкой вокруг авто, пока внутри никого нет. Фото: pixabay

Удаленный доступ к видеокамерам электрокаров, оснащенных системой Autopilot, планирует предоставить клиентам компания Tesla.

Владельцы электрокаров смогут наблюдать за состоянием авто и окружающей cредой в режиме реального времени, пишет "Новое время".

Система помощи водителю в управлении автомобилем Tesla Autopilot может не только контролировать дорожную ситуацию, но и следить за обстановкой вокруг авто, пока внутри никого нет. Инженеры разработали специальный "Режим часового", Sentry Mode, который автоматически включает камеры автопилота, когда к автомобилю кто-то приближается.

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Компания уже в следующем обновлении ПО электрокаров может добавить функцию трансляции видео с камер Autopilot на гаджеты владельцев авто в режиме реального времени.

Сейчас владельцы Tesla могут следить за состоянием авто через фирменное мобильное приложение. Например, дистанционно можно управлять дверными замками, окнами, запустить электромотор, открыть зарядной порт.

Более 10 тыс. машин Model X и Model Y отзовет корпорация Tesla из-за дефектов крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля. На 870 автомобилях Model X, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016-го, отлетают элементы крыши.